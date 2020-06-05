Голикова: Кириенко может возглавить совет по опорным университетам

"Один совет - это совет по научно-исследовательским университетам. Второй совет - это совет по опорным университетам. Я не могу сказать, что мы здесь поставили точку в обсуждении. Но и не могу не сказать вам о том, что мы обсуждали. Первый совет - это некий прообраз того, что было по "5-100" (проект повышения конкурентной позиции ряда российских вузов на глобальном рынке), но модернизированный. И здесь с высокой долей вероятности совет будет возглавляться правительством, ну, наверное, мною, как это и было", - рассказала Голикова на онлайн-заседании правления Российского Союза ректоров.