Голикова: Кириенко может возглавить совет по опорным университетам

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко может возглавить совет по опорным университетам, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отметив, что сама она, вероятно, возглавит совет по научно-исследовательским университетам.
"Один совет - это совет по научно-исследовательским университетам. Второй совет - это совет по опорным университетам. Я не могу сказать, что мы здесь поставили точку в обсуждении. Но и не могу не сказать вам о том, что мы обсуждали. Первый совет - это некий прообраз того, что было по "5-100" (проект повышения конкурентной позиции ряда российских вузов на глобальном рынке), но модернизированный. И здесь с высокой долей вероятности совет будет возглавляться правительством, ну, наверное, мною, как это и было", - рассказала Голикова на онлайн-заседании правления Российского Союза ректоров.
"Далее еще один совет, совет по так называемым опорным университетам. Мы преложили и фактически уже получили согласие на то, чтобы этот совет возглавил представитель администрации президента в лице Сергея Владиленовича Кириенко. И мы с ним вдвоем будем осуществлять общую координацию глобальной программы", - добавила Голикова.