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2020-06-05T13:51
https://ria.ru/20200605/1572518155.html
Голикова: Кириенко может возглавить совет по опорным университетам
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РИА Новости

Голикова: Кириенко может возглавить совет по опорным университетам

13:47 05.06.2020 (обновлено: 13:51 05.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСергей Кириенко в ситуационном центре в Кремле смотрит трансляцию совещания президента РФ Владимира Путина с руководителями субъектов РФ
Сергей Кириенко в ситуационном центре в Кремле смотрит трансляцию совещания президента РФ Владимира Путина с руководителями субъектов РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко может возглавить совет по опорным университетам, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отметив, что сама она, вероятно, возглавит совет по научно-исследовательским университетам.
"Один совет - это совет по научно-исследовательским университетам. Второй совет - это совет по опорным университетам. Я не могу сказать, что мы здесь поставили точку в обсуждении. Но и не могу не сказать вам о том, что мы обсуждали. Первый совет - это некий прообраз того, что было по "5-100" (проект повышения конкурентной позиции ряда российских вузов на глобальном рынке), но модернизированный. И здесь с высокой долей вероятности совет будет возглавляться правительством, ну, наверное, мною, как это и было", - рассказала Голикова на онлайн-заседании правления Российского Союза ректоров.
"Далее еще один совет, совет по так называемым опорным университетам. Мы преложили и фактически уже получили согласие на то, чтобы этот совет возглавил представитель администрации президента в лице Сергея Владиленовича Кириенко. И мы с ним вдвоем будем осуществлять общую координацию глобальной программы", - добавила Голикова.
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