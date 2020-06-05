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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-05T13:38
https://ria.ru/20200605/1572517609.html
Глава МВД потребовал обеспечить безопасность на голосовании по поправкам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565244830_0:116:2809:1696_1036x0_80_0_0_e7bb34271809bcb244145e5a878820e8.jpg
РИА Новости

Глава МВД потребовал обеспечить безопасность на голосовании по поправкам

13:38 05.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев . Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев потребовал от региональных главков обеспечить порядок и безопасность во время голосования по поправкам в конституцию, сообщает пресс-служба ведомства.
"Главой государства определена дата голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Прошу с максимальной ответственностью подойти к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в этот период", - сказал Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи, когда представлял новых руководителей региональных главков личному составу.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Москва
4 июня, 19:40Голосование по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФВладимир ПутинВладимир КолокольцевПолитика
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