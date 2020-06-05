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2020-06-05T13:35
https://ria.ru/20200605/1572517486.html
В СК назвали причину ДТП с двумя жертвами в Йошкар-Оле
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РИА Новости

В СК назвали причину ДТП с двумя жертвами в Йошкар-Оле

13:35 05.06.2020
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© Фото : ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Марий ЭлДТП с участием маршрутного микроавтобуса в городе Йошкар-Ола
ДТП с участием маршрутного микроавтобуса в городе Йошкар-Ола
© Фото : ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Марий Эл
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Нарушение правил дорожного движения водителем маршрутного такси привело к ДТП в Йошкар-Оле, в результате которого погибли два человека, еще трое получили травмы, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.
Утром в четверг в результате столкновения микроавтобуса с опорой уличного освещения на улице Воинов-интернационалистов в Йошкар-Оле погиб водитель, пострадали несколько пассажиров, в том числе ребенок.
"По предварительным данным, водитель маршрутного такси нарушил правила дорожного движения, после чего микроавтобус въехал в столб. В результате водитель погиб, госпитализированы четыре пассажира: 15-летняя девушка, 8-летний мальчик, а также мужчина и женщина. Женщина скончалась через несколько часов", - говорится в сообщении СУСК.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).
"В настоящее проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечается в сообщении.
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