В СК назвали причину ДТП с двумя жертвами в Йошкар-Оле

"По предварительным данным, водитель маршрутного такси нарушил правила дорожного движения, после чего микроавтобус въехал в столб. В результате водитель погиб, госпитализированы четыре пассажира: 15-летняя девушка, 8-летний мальчик, а также мужчина и женщина. Женщина скончалась через несколько часов", - говорится в сообщении СУСК.