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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-06-05T13:33
https://ria.ru/20200605/1572517414.html
В Москве проведут масштабную дезинфекцию в субботу
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РИА Новости

В Москве проведут масштабную дезинфекцию в субботу

13:33 05.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДезинфекция дорог и тротуаров в Москве
Дезинфекция дорог и тротуаров в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Одиннадцатая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств состоится в Москве в субботу 6 июня, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Главная цель таких тотальных дезинфекций - профилактика распространения коронавирусной инфекции. Предстоящее мероприятие будет уже одиннадцатым по счету с конца марта, будем проводить их и впредь - столько, сколько потребуется, все силы и ресурсы для этого у города имеются", - отметил Бирюков.
По его словам, в масштабной дезинфекции в субботу примут участие около 70 тысяч специалистов комплекса городского хозяйства. "Им предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей, в недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады", - сообщил Бирюков.
В общей сложности, по его словам, будет задействовано более 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники и порядка 10 тысяч различных распылителей. Заместитель мэра также сообщил, что будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.
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По его словам, особое внимание будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, площадок перед входом в метро и зданий входных групп станций, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов. Кроме того, тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.
"При проведении мероприятия применяются дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных", - заключил Бирюков.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбщество
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