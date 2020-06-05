В Москве проведут масштабную дезинфекцию в субботу

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Одиннадцатая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств состоится в Одиннадцатая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств состоится в Москве в субботу 6 июня, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"Главная цель таких тотальных дезинфекций - профилактика распространения коронавирусной инфекции. Предстоящее мероприятие будет уже одиннадцатым по счету с конца марта, будем проводить их и впредь - столько, сколько потребуется, все силы и ресурсы для этого у города имеются", - отметил Бирюков.

По его словам, в масштабной дезинфекции в субботу примут участие около 70 тысяч специалистов комплекса городского хозяйства. "Им предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей, в недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады", - сообщил Бирюков.

В общей сложности, по его словам, будет задействовано более 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники и порядка 10 тысяч различных распылителей. Заместитель мэра также сообщил, что будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.

По его словам, особое внимание будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, площадок перед входом в метро и зданий входных групп станций, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов. Кроме того, тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.