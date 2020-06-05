Спецрейс из России в Норвегию запланировали на 10 июня

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Спецрейс по маршруту Москва-Осло будет организован 10 июня, воспользоваться им смогут граждане Норвегии, стран Северной Европы, а также иностранцы, имеющие вид на жительство в этой стране, сообщили в норвежском посольстве в РФ.
Отмечается, что рейс вылетает из московского аэропорта Шереметьево в 13.00.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.