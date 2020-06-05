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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T13:37
https://ria.ru/20200605/1572517404.html
Спецрейс из России в Норвегию запланировали на 10 июня
https://cdn25.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1036x0_80_0_0_58ec2b795276f3172b61fa5d9e068dc0.jpg
РИА Новости

Спецрейс из России в Норвегию запланировали на 10 июня

13:37 05.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Спецрейс по маршруту Москва-Осло будет организован 10 июня, воспользоваться им смогут граждане Норвегии, стран Северной Европы, а также иностранцы, имеющие вид на жительство в этой стране, сообщили в норвежском посольстве в РФ.
"В среду, 10 июня, из Москвы в Осло будет организован самолет для граждан Норвегии и северных стран. Иностранные граждане, имеющие действующий вид на жительство или въездную визу в Норвегию, также могут воспользоваться им", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Отмечается, что рейс вылетает из московского аэропорта Шереметьево в 13.00.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
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