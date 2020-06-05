Эксперт прокомментировал проект санкций США против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. США хотят повлиять на строительство "Северного потока 2" путем политического давления, они не имеют права принимать решения о введении санкций против иностранных государств по вопросам, не затрагивающим национальные интересы, считает международный арбитр ООН по морскому праву, доктор юридических наук, член российской Ассоциации международного права Владимир Котляр.
Законопроект о санкциях против "Северного потока 2" ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза. По словам Круза, "существует согласие между партиями и обеими палатами конгресса о том, что "Северный поток 2" представляет критическую угрозу национальной безопасности Америки и не должен быть завершен".
"США и сенат США не имеют юрисдикции, не имеют права принимать какие-то решения о введении санкций против иностранных государств по вопросам, которые не затрагивают интересов США. Это полная чушь, пусть они попробуют доказать, что это угроза национальной безопасности. Они могут повлиять только путем политического давления на европейские страны. Но политическое давление – это не основание для суверенных государств принимать решения, направленные на ограничение наших интересов", - сказал Котляр РИА Новости.
Он отметил, что швейцарская компания Allseas, которая заявила о приостановке прокладки газопровода после объявления США санкций против проекта в декабре, сделала это по чисто политическим соображениям. "Они боялись, что в будущем это как-то может быть использовано для введения действительных санкций против них", - сказал эксперт.
"Все зависит от общего экономического положения тех или других страховых компаний. Если у них интересы, связанные со страхованием каких-то фирм в США, то они могут испугаться того, что если они не выполнят незаконные требования американцев, то тогда американцы могут каким-то образом ограничить или вообще прекратить экономические контакты американских фирм с этими страховыми европейскими компаниями", - сказал Котляр.
По его словам, дело в том, что США хотят сами поставлять газ в европейские государства, причем по цене намного большей, чем та, по которой поставляет РФ. "Это просто нахальное совершенно выворачивание рук", - отметил эксперт.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"