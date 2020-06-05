Эксперт прокомментировал проект санкций США против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. США хотят повлиять на строительство "Северного потока 2" путем политического давления, они не имеют права принимать решения о введении санкций против иностранных государств по вопросам, не затрагивающим национальные интересы, считает международный арбитр ООН по морскому праву, доктор юридических наук, член российской Ассоциации международного права Владимир Котляр.

"США и сенат США не имеют юрисдикции, не имеют права принимать какие-то решения о введении санкций против иностранных государств по вопросам, которые не затрагивают интересов США. Это полная чушь, пусть они попробуют доказать, что это угроза национальной безопасности. Они могут повлиять только путем политического давления на европейские страны. Но политическое давление – это не основание для суверенных государств принимать решения, направленные на ограничение наших интересов", - сказал Котляр РИА Новости.

"Все зависит от общего экономического положения тех или других страховых компаний. Если у них интересы, связанные со страхованием каких-то фирм в США, то они могут испугаться того, что если они не выполнят незаконные требования американцев, то тогда американцы могут каким-то образом ограничить или вообще прекратить экономические контакты американских фирм с этими страховыми европейскими компаниями", - сказал Котляр.