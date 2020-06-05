В Румынии число случаев COVID-19 достигло 20 103

"На сегодня в Румынии подтверждено 20103 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1308 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.

При этом власти отмечают, что 14,1 тысяч пациентов вылечились и были выписаны из больниц.

В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.