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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T13:29
https://ria.ru/20200605/1572517074.html
В Румынии число случаев COVID-19 достигло 20 103
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569690176_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_5649fc3bc7fcd09e0aa174ff6f942848.jpg
РИА Новости

В Румынии число случаев COVID-19 достигло 20 103

13:29 05.06.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaРумыния
Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 196, до 20103, всего с начала пандемии умерли 1308 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 19907 случаях заражения, 1299 из которых стали летальными.
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"На сегодня в Румынии подтверждено 20103 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1308 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что 14,1 тысяч пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
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