В Румынии число случаев COVID-19 достигло 20 103

Ранее власти страны сообщали о 19907 случаях заражения, 1299 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтверждено 20103 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1308 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что 14,1 тысяч пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф