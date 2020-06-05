В КЧР оценили ситуацию с распространением коронавируса

ПЯТИГОРСК, 5 июн - РИА Новости. Ситуация с распространением Ситуация с распространением коронавируса в Карачаево-Черкесии сложная, но контролируемая, по мнению специалистов, пандемия в регионе достигла пика, сообщает полпредство президента РФ в СКФО.

"Ситуация в Карачаево-Черкесской республике в связи с распространением COVID-19 оценивается как сложная, но контролируемая. По мнению ряда специалистов, пандемия в регионе достигла пика. Об этом говорит резко увеличившееся за последнюю неделю число новых случаев выявления коронавируса", - говорится в сообщении по итогам телефонного разговора полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки с главой КЧР Рашидом Темрезовым

Отмечается, что всего в настоящее время в Карачаево-Черкесии развернуты четыре госпиталя для больных COVID-19, рассчитанные на 630 мест. Еще один госпиталь на 70 мест для лечения пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, откроется в ближайшие дни.

В Черкесскую городскую поликлинику передан второй мобильный комплекс для забора анализов и доставки биоматериалов для диагностики новой коронавирусной инфекции, добавляют власти. Объем работы Центра гигиены и эпидемиологии КЧР увеличен до 1 тысячи исследований в сутки.

Полпред подчеркнул важность оперативного реагирования на жалобы, касающиеся различных нарушений законодательства в отношении медработников и граждан. "Ситуация в Карачаево-Черкесии сегодня управляемая, но вместе с тем нельзя игнорировать те проблемы, на которые просят обратить внимание жители региона. Необходимо принять исчерпывающие меры по их решению", - отметил Чайка, слова которого приводятся в сообщении.

На 5 июня в регионе зафиксировано 1430 заболевших коронавирусом (+76 за сутки). Выздоровели и выписались из медицинских учреждений 399 человека, умерли 7. На сегодняшний день на Черкесск приходится чуть менее половины всех выявленных в республике случаев заражения COVID-19.