В Кремле заявили, что темы национализации "Норникеля" не существует

"Нам, честно говоря, совершенно неизвестно об этом. Поэтому здесь мы считаем, что никакой вообще темы для комментариев не существует на этот счет. Мы такого не видели и не слышали, чтобы кто-то об этом говорил", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова бывшего совладельца "Норникеля" Михаила Прохорова и возможность национализации "Норникеля" в принципе.