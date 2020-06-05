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2020-06-05T13:01
https://ria.ru/20200605/1572514894.html
Богданов обсудил с послом Франции ситуацию в Ливии
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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Франции ситуацию в Ливии

13:01 05.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМихаил Богданов
Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Франции в РФ Пьер Леви обсудили ситуацию в Ливии, в ходе беседы была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий в стране и возобновления межливийских переговоров, говорится в сообщении МИД РФ.
Беседа Богданова и Леви в видеоформате состоялась 5 июня по инициативе французской стороны.
"В ходе обстоятельного обмена мнениями по актуальным ближневосточным вопросам особый акцент был сделан на ситуации в Ливии. При этом была подчеркнута безальтернативность политического урегулирования кризиса в этой стране, необходимость скорейшего прекращения боевых действий и возобновления инклюзивных межливийских переговоров на основе решений международной конференции по Ливии в Берлине 19 января и закрепляющей их резолюции 2510 СБ ООН", - сообщили в МИД.
Была также рассмотрена проблематика урегулирования палестино-израильского конфликта на базе двухгосударственного решения в соответствии с нормами и принципами международного права, добавили в ведомстве.
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Пьер ЛевиОбострение конфликта в ЛивииМихаил БогдановСовет Безопасности ООНФранцияЛивияБерлин (город)В мире
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