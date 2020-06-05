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Роскачество рассказало, как выбрать хорошее вино
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РИА Новости

Роскачество рассказало, как выбрать хорошее вино

12:57 05.06.2020
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© Depositphotos / rsedlacekДва бокала красного и белого вина
Два бокала красного и белого вина
© Depositphotos / rsedlacek
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Качество вина легко понять по достаточно очевидным признакам, некоторые из них приводятся в сообщении Роскачества.
Молодое белое вино должно быть чистым, прозрачным, почти бесцветным, слегка золотистым, может обладать легким зеленоватым или лимонным оттенком. Но если молодое белое сухое вино отливает янтарем, похоже по цвету на нерафинированное подсолнечное масло, оно, скорее всего, окислено.
"Главный враг белого вина – кислород... Если все же вино "надышалось", в аромате его будут выдавать тона моченого яблока, оттенок старого погреба, подгнившей листвы", - говорится в сообщении.
Красное вино тоже может быть окисленным, но в нем есть и свои дефекты. Например, некачественное будет выдавать аромат вареной свеклы. "Овощные "оттенки" вообще несвойственны здоровому вину. "Оттенки" цветной капусты, зеленого горошка, картошки из борща могут говорить о нарушениях гигиены на винодельне", - указывают эксперты.
Кроме того, в выдержанных красных винах может встречаться осадок в виде кристалликов насыщенного красного цвета - винный камень, естественный для хорошего выдержанного вина. К нему не предъявляют претензий в Европе, но российский ГОСТ не допускает никаких "посторонних включений" в вине.
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"Самая же распространенная проблема, как показали исследования Роскачества – это болезнь не самого вина, а пробки, которой оно укупорено. "Корк" – это запах мокрого картона, который полностью перебивает аромат вина. От него не застрахованы даже самые лучшие дорогие вина. Его вызывает вещество трихлоранизол, которое поражает натуральную пробку, изготавливаемую из коры дуба особой породы, растущего в Испании и Португалии", - говорится в сообщении.
В проблемных винах может быть повышен уровень так называемых летучих кислот: такие характерные резкие "уксусные" оттенки также можно почувствовать в аромате вина. "Если уж добрались до первого глотка, оцените его критически. Высокий уровень летучих кислот, избыток вещества SO2 (диоксид серы), которым защищают вино от окисления и проблем с микробиологией, могут проявляться неприятным жжением, которое вы почувствуете в горле. Такой напиток тоже лучше не употреблять", - говорят эксперты.
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РоскачествоОбщество
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