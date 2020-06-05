Число случаев коронавируса в Белоруссии за сутки выросло на 887

"Зарегистрированы 46868 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 597013 тестов", - говорится в сообщении. Отмечается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 259 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".