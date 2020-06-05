Число случаев коронавируса в Белоруссии за сутки выросло на 887

МИНСК, 5 июн – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 887, до 46868, умерли еще шесть человек, всего скончались 259 пациентов, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в стране составлял 973 инфицированных, и продолжительное время количество новых случаев COVID-19 держалось на уровне выше 900 за сутки. Но в последнюю неделю число инфицированных за сутки увеличивается менее, чем на 900. По данным на четверг, число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии достигло 45981, сообщалось о 253 умерших. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
"Зарегистрированы 46868 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 597013 тестов", - говорится в сообщении. Отмечается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 259 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
По данным пресс-службы на 5 июня, в Белоруссии выздоровели и выписаны 22066 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Это на 904 больше, чем днем ранее.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
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