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Ростовская область
Ростовская область
2020-06-05T13:15
https://ria.ru/20200605/1572514307.html
В Ростовской области восстановят пострадавший от вандалов мемориал
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572515637_0:63:604:402_1036x0_80_0_0_b2d5fa5a829a26393b4f607b69f86180.jpg
РИА Новости

В Ростовской области восстановят пострадавший от вандалов мемориал

12:54 05.06.2020 (обновлено: 13:15 05.06.2020)
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© Фото : Управление информационной политики правительства Ростовской областиМемориал "Прорыв"в Ростовской области
Мемориал Прорывв Ростовской области
© Фото : Управление информационной политики правительства Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн – РИА Новости. Восстановительные работы на памятнике воинам Великой Отечественной войны в районе поселка Куйбышево Ростовской области, пострадавшем от рук вандалов, завершатся к 15 июня текущего года, сообщает правительство региона.
Мемориал "Прорыв", посвященный воинам гвардейских соединений и частей, участвовавшим в сражениях на Миус-фронте, был установлен 16 мая 2015 года по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, общественных организаций и местных жителей. Местом строительства выбрали исторически установленный район формирования ударного ядра группировки войск, прорвавшей Миус-фронт в августе 1943 года.
В конце 2019 года монумент пострадал от рук вандалов: была разобрана и похищена уникальная автономная подсветка, выполненная на основе фотоэлементов. Следственные действия продолжались до весны 2020 года, поэтому начать реставрационные работы было невозможно.
В настоящее время следствие завершено и администрация района приняла решение о начале реставрационных работ. Причем на мемориале предполагается не только восстановить утраченную подсветку, но и заменить плитку на керамогранит, а также провести благоустройство прилегающей территории, включая озеленение. "Уже 15 июня мемориал "Прорыв" обретет былую красоту и целостность", - говорится в сообщении.
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Наиболее ожесточенные бои на территории Ростовской области велись с октября 1941 года по август 1943 года на западном берегу реки Миус. В планах гитлеровского командования особое значение отводилось захвату южных районов СССР. Для осуществления своих планов на южном направлении гитлеровское командование выделило крупные силы.
Советские войска дважды пытались прорвать рубеж "Миус-фронта", им это удалось лишь в августе 1943 года в ходе Донбасской наступательной операции, когда войска Южного фронта прорвали немецкий рубеж обороны в районе поселка Куйбышево. Общие потери Красной Армии на Миус-фронте составили более 800 тысяч человек. 30 августа считается днем освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. Всего в Ростовской области расположено 1922 объекта, посвященных памяти воинов Великой Отечественной войны.
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