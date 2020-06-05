В Ростовской области восстановят пострадавший от вандалов мемориал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн – РИА Новости. Восстановительные работы на памятнике воинам Великой Отечественной войны в районе поселка Куйбышево Восстановительные работы на памятнике воинам Великой Отечественной войны в районе поселка Куйбышево Ростовской области , пострадавшем от рук вандалов, завершатся к 15 июня текущего года, сообщает правительство региона.

Мемориал "Прорыв", посвященный воинам гвардейских соединений и частей, участвовавшим в сражениях на Миус-фронте, был установлен 16 мая 2015 года по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, общественных организаций и местных жителей. Местом строительства выбрали исторически установленный район формирования ударного ядра группировки войск, прорвавшей Миус-фронт в августе 1943 года.

В конце 2019 года монумент пострадал от рук вандалов: была разобрана и похищена уникальная автономная подсветка, выполненная на основе фотоэлементов. Следственные действия продолжались до весны 2020 года, поэтому начать реставрационные работы было невозможно.

В настоящее время следствие завершено и администрация района приняла решение о начале реставрационных работ. Причем на мемориале предполагается не только восстановить утраченную подсветку, но и заменить плитку на керамогранит, а также провести благоустройство прилегающей территории, включая озеленение. "Уже 15 июня мемориал "Прорыв" обретет былую красоту и целостность", - говорится в сообщении.

Наиболее ожесточенные бои на территории Ростовской области велись с октября 1941 года по август 1943 года на западном берегу реки Миус. В планах гитлеровского командования особое значение отводилось захвату южных районов СССР . Для осуществления своих планов на южном направлении гитлеровское командование выделило крупные силы.