ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. ВТБ в пятницу, во Всемирный день охраны окружающей среды, начинает выпускать карты из экологичного биоматериала и запускает для своих клиентов геймификацию по очистке водоемов России, говорится в сообщении банка.

Потенциальная аудитория новых проектов, реализуемых при поддержке Mastercard и фонда Всероссийского общества охраны природы (ВООП), составляет до 2,7 миллиона человек.

Флагманская Мультикарта ВТБ Mastercard, которая позволяет клиентам самостоятельно подобрать опцию лояльности, будет производиться из полилактида – экологичного биоматериала, который легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду. По продолжительности использования полилактид не уступает аналогам из пластмассы. Клиенты ВТБ самостоятельно могут выбрать, будет ли их карта изготовлена из обычного пластика или биоматериалов.

"Мы постоянно анализируем потребности наших клиентов и видим, что для всё большего их числа становится актуальна концепция оcознанного потребления. Поэтому в дополнение ко всем бонусам Мультикарты мы даем возможность выпускать ее на экологичном носителе. Кроме того, мы запускаем проект "Миссия: чистая вода" по очистке водоемов России, который ВТБ создал вместе с фондом ВООП и при поддержке Mastercard. На сегодняшний день 70% мусора на берегах водоемов - это пластик, и каждый год в воду попадают примерно 122,5 тысячи тонн пластиковых отходов. "Миссия: чистая вода" поможет 146 водоемам России в 8 федеральных округах. Потенциально в проекте смогут принять участие до 2,7 миллиона наших клиентов", - заявил член правления ВТБ Святослав Островский, слова которого приводит банк.

Проект реализован на платформе программы лояльности банка "Мультибонус" в виде геймифицированного онлайн-путешествия по России.

"Во всем мире наблюдается тенденция перехода к осознанному потреблению. Мы в Mastercard разделяем эти ценности и развиваем проекты, направленные на защиту и восстановление окружающей среды: в этом году мы создали международную коалицию "Бесценная планета", деятельность которой направлена на восстановление лесов. Экокарта ВТБ дает клиентам возможность не только воспользоваться инновационными платежными технологиями, но и внести свой вклад в полезное и важное дело – благополучие окружающей среды", – цитирует банк директора по продажам Mastercard в РФ Владислава Святика.