В Бельгии за сутки умерли 29 человек с коронавирусом

БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Число скончавшихся за сутки с диагнозом или подозрением на коронавирус в Бельгии составило 29, всего с середины марта умерли 9 566 человек, сообщили в пятницу в кризисном штабе минздрава страны.
Зафиксированы 140 новых случаев заражения, всего с начала вспышки заболели 58 907 человек из числа протестированных.
Сообщается, что госпитализированы 32 пациента с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 137 (против 143 накануне), выписались 64 выздоровевших.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Бельгия с 15 июня открывает свои границы со странами ЕС, решение об открытии границ с третьими странами будет приниматься скоординировано на уровне Евросоюза.
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