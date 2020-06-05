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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T12:50
https://ria.ru/20200605/1572514048.html
В Бельгии за сутки умерли 29 человек с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/139248/63/1392486369_0:367:4053:2647_1036x0_80_0_0_6d35bb08ed4f028ba245b86939f0427e.jpg
РИА Новости

В Бельгии за сутки умерли 29 человек с коронавирусом

12:50 05.06.2020
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© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Машина скорой помощи в Бельгии
Машина скорой помощи в Бельгии
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Машина скорой помощи в Бельгии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Число скончавшихся за сутки с диагнозом или подозрением на коронавирус в Бельгии составило 29, всего с середины марта умерли 9 566 человек, сообщили в пятницу в кризисном штабе минздрава страны.
Зафиксированы 140 новых случаев заражения, всего с начала вспышки заболели 58 907 человек из числа протестированных.
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Сообщается, что госпитализированы 32 пациента с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 137 (против 143 накануне), выписались 64 выздоровевших.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Бельгия с 15 июня открывает свои границы со странами ЕС, решение об открытии границ с третьими странами будет приниматься скоординировано на уровне Евросоюза.
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