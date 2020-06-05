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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T12:48
https://ria.ru/20200605/1572513996.html
Эрдоган отменил введение комендантского часа в выходные
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572133630_0:145:3381:2047_1036x0_80_0_0_0934dd1b67915ee361f9c06ebf1c5dba.jpg
РИА Новости

Эрдоган отменил введение комендантского часа в выходные

12:48 05.06.2020
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© REUTERS / Umit BektasДезинфекция мечети Сулеймание в Стамбуле
Дезинфекция мечети Сулеймание в Стамбуле
© REUTERS / Umit Bektas
Дезинфекция мечети Сулеймание в Стамбуле
АНКАРА, 5 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил об отмене двухдневного комендантского часа, введенного ранее распоряжением МВД на 6-7 июня в 15 провинциях страны в связи с ростом новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки.
Как накануне сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, число выявленных случаев коронавируса в стране возросло за сутки на 988, что превышает показатели двух предыдущих дней (786 и 867). Ранее в 31 провинции Турции, в том числе в Анкаре, Стамбуле и Анталье, вводился комендантский час 11-12, 18-19, 23-26 апреля, 1-3, 9-10 и 16-19, 23-26 и 30-31 мая. Карантинные ограничения в стране были серьезно ослаблены с 1 июня, власти сняли запрет на междугородние поездки, открылись рестораны, бассейны, пляжи, парки, спортзалы, детские сады.
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"После последнего введения комендантского часа мы не собирались его вводить. Однако число новых заражений вновь поднялось почти до тысячи. Из-за этого мы снова были вынуждены ввести ограничения. Вчера по предложению минздрава вышло распоряжение МВД о комендантском часе в 15 провинциях на выходные дни. Но реакция граждан заставила нас пересмотреть это решение", - написал Эрдоган в Twitter.
По его словам, решение о комендантском часе может привести к негативным социальным и экономическим последствиям.
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"Я не смог согласиться с тем, чтобы граждане после того, как произошел возврат к привычной жизни, снова затосковали. По этой причине я принял решение отменить распоряжение о введении комендантского часа. При этом я прошу граждан носить маски, соблюдать социальное расстояние и использовать дезинфекцию", - добавил турецкий лидер.
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