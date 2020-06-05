Эрдоган отменил введение комендантского часа в выходные

По его словам, решение о комендантском часе может привести к негативным социальным и экономическим последствиям.

"Я не смог согласиться с тем, чтобы граждане после того, как произошел возврат к привычной жизни, снова затосковали. По этой причине я принял решение отменить распоряжение о введении комендантского часа. При этом я прошу граждан носить маски, соблюдать социальное расстояние и использовать дезинфекцию", - добавил турецкий лидер.