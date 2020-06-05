МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Московские школьники напишут итоговое сочинение 8 июня, в мероприятии планируют принять участие также выпускники прошлых лет, сообщается на сайте мэра и правительства Московские школьники напишут итоговое сочинение 8 июня, в мероприятии планируют принять участие также выпускники прошлых лет, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы

"Итоговое сочинение (изложение) для учащихся, зарегистрированных на его сдачу в дополнительные сроки, проведут 8 июня. Дату утвердила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Писать сочинение будут около 400 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дополнительные сроки предусмотрены для тех, кто в основной день сдачи получил незачет, не завершил выполнение задания или не смог присутствовать на экзамене.

Кроме того, итоговое сочинение планируют написать выпускники прошлых лет и студенты средних специальных учебных заведений.

"Обновленные уведомления о регистрации будут направлены в личные кабинеты участников на mos.ru до 5 июня 2020 года. Здесь же разместят результаты сочинения", - отмечается в сообщении.

Итоговое сочинение проведут дистанционно. Все контрольные измерительные материалы защищены от разглашения содержащейся в них информации, будет обеспечена защита сведений о персональных данных участников и их родителей.