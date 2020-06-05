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2020-06-05T12:51
https://ria.ru/20200605/1572513433.html
Московские школьники напишут итоговое сочинение 8 июня
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РИА Новости

Московские школьники напишут итоговое сочинение 8 июня

12:41 05.06.2020 (обновлено: 12:51 05.06.2020)
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Московские школьники напишут итоговое сочинение 8 июня, в мероприятии планируют принять участие также выпускники прошлых лет, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Итоговое сочинение (изложение) для учащихся, зарегистрированных на его сдачу в дополнительные сроки, проведут 8 июня. Дату утвердила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Писать сочинение будут около 400 человек", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что дополнительные сроки предусмотрены для тех, кто в основной день сдачи получил незачет, не завершил выполнение задания или не смог присутствовать на экзамене.
Кроме того, итоговое сочинение планируют написать выпускники прошлых лет и студенты средних специальных учебных заведений.
"Обновленные уведомления о регистрации будут направлены в личные кабинеты участников на mos.ru до 5 июня 2020 года. Здесь же разместят результаты сочинения", - отмечается в сообщении.
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Итоговое сочинение проведут дистанционно. Все контрольные измерительные материалы защищены от разглашения содержащейся в них информации, будет обеспечена защита сведений о персональных данных участников и их родителей.
Единый государственный экзамен начнется 3 июля. По данным столичного Департамента образования и науки, в нынешнем году в Москве школы оканчивают 57,5 тысячи одиннадцатиклассников.
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