МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Московские школьники напишут итоговое сочинение 8 июня, в мероприятии планируют принять участие также выпускники прошлых лет, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Итоговое сочинение (изложение) для учащихся, зарегистрированных на его сдачу в дополнительные сроки, проведут 8 июня. Дату утвердила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Писать сочинение будут около 400 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дополнительные сроки предусмотрены для тех, кто в основной день сдачи получил незачет, не завершил выполнение задания или не смог присутствовать на экзамене.
Кроме того, итоговое сочинение планируют написать выпускники прошлых лет и студенты средних специальных учебных заведений.
"Обновленные уведомления о регистрации будут направлены в личные кабинеты участников на mos.ru до 5 июня 2020 года. Здесь же разместят результаты сочинения", - отмечается в сообщении.
Итоговое сочинение проведут дистанционно. Все контрольные измерительные материалы защищены от разглашения содержащейся в них информации, будет обеспечена защита сведений о персональных данных участников и их родителей.
Единый государственный экзамен начнется 3 июля. По данным столичного Департамента образования и науки, в нынешнем году в Москве школы оканчивают 57,5 тысячи одиннадцатиклассников.