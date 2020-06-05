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Главврач больницы в Тольятти призвал соблюдать режим самосохранения
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РИА Новости

Главврач больницы в Тольятти призвал соблюдать режим самосохранения

12:40 05.06.2020 (обновлено: 17:01 05.06.2020)
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© Фото : ГБУЗ СО Тольяттинская ГКБ №5Главврач тольяттинской городской клинической больницы №5 Николай Ренц
Главврач тольяттинской городской клинической больницы №5 Николай Ренц
© Фото : ГБУЗ СО Тольяттинская ГКБ №5
Главврач тольяттинской городской клинической больницы №5 Николай Ренц. Архивное фото
САМАРА, 4 июн - РИА Новости. Главный врач тольяттинской больницы №5, перепрофилированной под COVID-госпиталь, Николай Ренц призвал жителей города соблюдать режим самосохранения, носить маски и перчатки.
"Никакие меры не помогут, если люди сами не соблюдают меры самосохранения – не носят маски и перчатки, не соблюдают режим самоизоляции. В этом случае медики так и будут работать на пределе возможного… Еще раз призываю всех строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Это сейчас самое важное", - сказал Ренц.
Самара
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Он подчеркнул, что совместно с министерством здравоохранения Самарской области в Тольятти принимаются все необходимые меры, чтобы оказывать "максимальную помощь пациентам". "Открываются новые инфекционные койки. Привлекаются на работу, исключительно при добровольном согласии, медицинские работники из разных больниц региона. Власти делают все необходимое. Все спекуляции на этой теме в социальных сетях и в интернете, средствах массовой информации, считаю не только неуместными, но и подрывающими доверие к работе всех медиков, которые всегда делают максимум, чтобы спасать вас и ваших близких", - заявил Ренц.
Ранее Ренц в видеообращении, размещенном в YouTube-канале больницы, заявил, что жители Тольятти, по его мнению, проигнорировали призывы властей "не только к самоизоляции", но и к соблюдению дистанции и ношению масок. Как следствие, по мнению главврача, молодые люди, переносящие вирус бессимптомно, могли заразить своих родителей и друзей, а также людей, с которыми они просто "столкнулись в общественных местах, потому что у них не было на лице маски". В сложившейся ситуации, отметил Ренц, в городе организуют дополнительные койки для больных коронавирусом, берут на работу в COVID-госпиталь медиков из других больниц региона.
В Самарской области подтверждено 2922 случая заражения коронавирусом, из них более 400 - в Тольятти, 1282 человека выздоровели, 23 скончались.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Самарская областьТольяттиОбщество
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