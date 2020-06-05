Главврач больницы в Тольятти призвал соблюдать режим самосохранения

"Никакие меры не помогут, если люди сами не соблюдают меры самосохранения – не носят маски и перчатки, не соблюдают режим самоизоляции. В этом случае медики так и будут работать на пределе возможного… Еще раз призываю всех строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Это сейчас самое важное", - сказал Ренц.