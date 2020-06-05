В ДНР заявили, что украинские силовики минируют поля в Донбассе

ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские силовики установили более 120 мин в полях на окраине подконтрольного Киеву населенного пункта Водяное, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"По имеющейся у нас информации, боевики 10-й бригады (украинских силовиков – ред.) установили более 120 противотанковых мин на полях, предназначенных для сельскохозяйственных работ, на окраине населенного пункта Водяное", - сказал представитель Народной милиции ДНР.