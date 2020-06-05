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2020-06-05T12:37
https://ria.ru/20200605/1572513183.html
В ДНР заявили, что украинские силовики минируют поля в Донбассе
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РИА Новости

В ДНР заявили, что украинские силовики минируют поля в Донбассе

12:37 05.06.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские силовики установили более 120 мин в полях на окраине подконтрольного Киеву населенного пункта Водяное, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"По имеющейся у нас информации, боевики 10-й бригады (украинских силовиков – ред.) установили более 120 противотанковых мин на полях, предназначенных для сельскохозяйственных работ, на окраине населенного пункта Водяное", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
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