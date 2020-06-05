Москва поможет Нижегородской области с наблюдением на голосовании

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Члены московского штаба по наблюдению за голосованием помогут Нижегородской области с организацией наблюдения за электронным голосованием по поправкам, сообщил РИА Новости руководитель столичного штаба Илья Массух.
"Вчера в ЦИКе было принято решение, что в Москве и Нижегородской области будет проведено электронное голосование в дополнение к обычному. Наш штаб, московский, будет наблюдать за ситуацией в столице, так и с вовлечением наших коллег в Нижегородскую область", - сказал Массух.
Он пояснил, что это связано с тем, что за основу была взята концепция электронного голосования, которая была опробована на выборах в Мосгордуму.
Ранее ЦИК утвердил проведение дистанционного голосования по поправкам в конституцию в Москве и в Нижегородской области.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране был реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоялись в единый день голосования 8 сентября.