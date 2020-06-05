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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-05T12:34
https://ria.ru/20200605/1572512842.html
Москва поможет Нижегородской области с наблюдением на голосовании
https://cdn23.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_0:0:3076:1730_1036x0_80_0_0_c9f7dba29ada2375011d1ad6d19fb30e.jpg
РИА Новости

Москва поможет Нижегородской области с наблюдением на голосовании

12:34 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование
Голосование
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Голосование. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Члены московского штаба по наблюдению за голосованием помогут Нижегородской области с организацией наблюдения за электронным голосованием по поправкам, сообщил РИА Новости руководитель столичного штаба Илья Массух.
"Вчера в ЦИКе было принято решение, что в Москве и Нижегородской области будет проведено электронное голосование в дополнение к обычному. Наш штаб, московский, будет наблюдать за ситуацией в столице, так и с вовлечением наших коллег в Нижегородскую область", - сказал Массух.
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Вчера, 12:31Голосование по поправкам в Конституцию
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Он пояснил, что это связано с тем, что за основу была взята концепция электронного голосования, которая была опробована на выборах в Мосгордуму.
Ранее ЦИК утвердил проведение дистанционного голосования по поправкам в конституцию в Москве и в Нижегородской области.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране был реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоялись в единый день голосования 8 сентября.
Москва
4 июня, 19:40Голосование по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюИлья МассухКонституция РФМосковская городская думаВладимир ПутинМоскваНижегородская областьПолитика
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