В Киеве не нашли взрывчатку на станции метро "Майдан Незалежности"

КИЕВ, 5 июн – РИА Новости. Взрывчатку на станции метро "Майдан Незалежности" (Площадь Независимости) в Киеве не нашли, метро работает в обычном режиме, сообщила в пятницу пресс-служба метрополитена украинской столицы.
Ранее пресс-служба метро сообщила, что станцию "Майдан Незалежности" и пересадку закрыли на вход и выход из-за анонимного сообщения о "минировании".
"Станцию "Майдан Незалежности" и пересадку проверили и открыли для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Все станции работают в обычном режиме", - говорится в сообщении метро в Twitter.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.