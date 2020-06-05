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2020-06-05T12:40
https://ria.ru/20200605/1572512686.html
В Киеве не нашли взрывчатку на станции метро "Майдан Незалежности"
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РИА Новости

В Киеве не нашли взрывчатку на станции метро "Майдан Незалежности"

12:33 05.06.2020 (обновлено: 12:40 05.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 5 июн – РИА Новости. Взрывчатку на станции метро "Майдан Незалежности" (Площадь Независимости) в Киеве не нашли, метро работает в обычном режиме, сообщила в пятницу пресс-служба метрополитена украинской столицы.
Ранее пресс-служба метро сообщила, что станцию "Майдан Незалежности" и пересадку закрыли на вход и выход из-за анонимного сообщения о "минировании".

"Станцию "Майдан Незалежности" и пересадку проверили и открыли для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Все станции работают в обычном режиме", - говорится в сообщении метро в Twitter.

С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
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