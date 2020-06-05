Рособрнадзор еще не принял решение о тестировании на COVID-19 перед ЕГЭ

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Рособрнадзор прорабатывает возможность проведения экспресс-тестов на коронавирус, но решение еще не принято, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В настоящее время возможность использования экспресс-тестов в пунктах проведения экзаменов прорабатывается. Решение пока не принято", - сообщили в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф