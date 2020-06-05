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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T12:34
https://ria.ru/20200605/1572512297.html
Рособрнадзор еще не принял решение о тестировании на COVID-19 перед ЕГЭ
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571392810_0:0:3279:1844_1036x0_80_0_0_ad0860cdaf08e33a0e87f8eadd0b50fd.jpg
РИА Новости

Рособрнадзор еще не принял решение о тестировании на COVID-19 перед ЕГЭ

12:26 05.06.2020 (обновлено: 12:34 05.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕдиный государственный экзамен
Единый государственный экзамен
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Единый государственный экзамен. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Рособрнадзор прорабатывает возможность проведения экспресс-тестов на коронавирус, но решение еще не принято, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В настоящее время возможность использования экспресс-тестов в пунктах проведения экзаменов прорабатывается. Решение пока не принято", - сообщили в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
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