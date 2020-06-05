В ДНР число выявленных случаев COVID-19 увеличилось до 642

"Всего по состоянию на 11.30 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 642: на лечении - 459 пациентов, выписаны 159 человек, летальных случаев – 24", - отметили в министерстве.