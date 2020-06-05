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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T12:19
https://ria.ru/20200605/1572511851.html
В ДНР число выявленных случаев COVID-19 увеличилось до 642
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569547823_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_7367c49b304dfdba5a8dd4bbf898ec21.jpg
РИА Новости

В ДНР число выявленных случаев COVID-19 увеличилось до 642

12:19 05.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВстреча и дезинфекция гумконвоя от "Красного креста" в Донецке
Встреча и дезинфекция гумконвоя от Красного креста в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки увеличилось на 31, до 642, сообщили в пятницу в пресс-службе минздрава ДНР.
Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней.
"Согласно проведенным исследованиям, выявлен 31 новый случай заболевания COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.
По информации ведомства, среди заразившихся семь медиков.
"Всего по состоянию на 11.30 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 642: на лечении - 459 пациентов, выписаны 159 человек, летальных случаев – 24", - отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВОЗВ мире
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