В ДНР число выявленных случаев COVID-19 увеличилось до 642

ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки увеличилось на 31, до 642, сообщили в пятницу в пресс-службе минздрава ДНР.
Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней.
"Согласно проведенным исследованиям, выявлен 31 новый случай заболевания COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.
По информации ведомства, среди заразившихся семь медиков.
"Всего по состоянию на 11.30 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 642: на лечении - 459 пациентов, выписаны 159 человек, летальных случаев – 24", - отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.