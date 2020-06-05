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Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-06-05T12:17
https://ria.ru/20200605/1572511671.html
Количество автомобилей на дорогах Подмосковья растет
https://cdn25.img.ria.ru/images/103843/47/1038434713_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_e181270d96096249c878451afba0ec25.jpg
РИА Новости

Количество автомобилей на дорогах Подмосковья растет

12:17 05.06.2020
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© Fotolia / kichigin19Автомобили
Автомобили
© Fotolia / kichigin19
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Порядка 2,2 миллионов транспортных средств проехало по дорогам Подмосковья в четверг 4 июня, что на 42% больше чем в апреле в период самоизоляции, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Всего с начала июня по дорогам Подмосковья проехало порядка 8,5 миллионов транспортных средств.
"В пятницу утром движение было затруднено на трассе А-107 (Малое кольцо - ред.), на Ярославском шоссе в Королёве, на Симферопольском шоссе в Подольске, а также на Новорязанском шоссе в Люберцах", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозу синоптиков, вечером в регионе прогнозируются осадки в виде дождя. "Минтранс Подмосковья рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и быть внимательными в зонах пешеходных переходов", - добавили в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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