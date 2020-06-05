Во Владимирской области более тысячи человек выздоровели после COVID-19

Медик надевает защитный костюм на входе в "красную зону" ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"

ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло с 27 до 30, выздоровели более 1 тысячи человек, из них 124 - за последние сутки, сообщила администрация региона.

В области за прошедшие сутки подтверждено 58 случаев COVID-19, всего за период пандемии - 2966.

"В регионе выздоровели 1112 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 4 июня – 124 человека. За период наблюдения в области отмечено 30 летальных случаев", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области умерли 27 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.