В Чувашии рассказали о ходе выплат медработникам

Прокуратура Чувашии провела проверку соблюдения прав работников учреждений здравоохранения на получение стимулирующих выплат, в ходе которой были установлены факты начисления работникам ряда медицинских организаций соответствующих выплат с нарушением установленных требований, что существенно занижало их размер.

"По результатам рассмотрения представлений прокуратуры, внесенных в медицинские организации и региональное министерство здравоохранения, трудовые права работников восстановлены. После произведенного перерасчета 3192 медицинским работникам дополнительно начислено в общей сложности более 39,7 миллиона рублей. Эти деньги будут выплачены вместе с ежемесячной заработной платой", - сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.