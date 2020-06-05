В Чувашии рассказали о ходе выплат медработникам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Стимулирующие выплаты на сумму более 39 миллионов рублей начислены медработникам после вмешательства прокуратуры Чувашии, сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура Чувашии провела проверку соблюдения прав работников учреждений здравоохранения на получение стимулирующих выплат, в ходе которой были установлены факты начисления работникам ряда медицинских организаций соответствующих выплат с нарушением установленных требований, что существенно занижало их размер.
"По результатам рассмотрения представлений прокуратуры, внесенных в медицинские организации и региональное министерство здравоохранения, трудовые права работников восстановлены. После произведенного перерасчета 3192 медицинским работникам дополнительно начислено в общей сложности более 39,7 миллиона рублей. Эти деньги будут выплачены вместе с ежемесячной заработной платой", - сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.
В Чувашии зафиксировано 3311 случаев заболевания коронавирусом, 1476 человек выздоровели и были выписаны из больницы, 15 человек умерли.
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