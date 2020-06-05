"Оппозиционная платформа" выступила против дискриминации русского языка

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует прекратить дискриминацию русского языка и русскоязычного населения на Украине, так как это подрывает основы государственности, передает пресс-служба политсилы.
Ранее во время пресс-конференции в Киеве президент страны Владимир Зеленский сказал, что нужно определить, справедливы ли языковые квоты, которые действуют на Украине, и призвал навести порядок в этом вопросе. Позже о необходимости пересмотра закона о языке высказался глава Верховной рады Дмитрий Разумков. Позже, 31 мая, группа протестующих, выступающая против пересмотра норм языкового закона, собралась в Киеве у дома Разумкова.
"Любые попытки ограничить использование русского языка на Украине являются неконституционными и подрывающими основы украинской государственности, с самого начала строящейся на базе межнационального мира и культурной толерантности… Мы вместе с миллионами украинских граждан требуем отмены всех дискриминационных квот и предписаний", - говорится в заявлении на сайте партии в пятницу.
В "Оппозиционной платформе" подчеркнули, что на Украине действуют "неправовые и антиконституционные ограничения" для русскоговорящих, которых "власть превратила в людей "третьего сорта".
"Подавляется право на образование русскоязычных, дискриминируется использование русского языка в информационной и публичной сферах. Изображающие украинскость суржиковые политиканы почему-то считают, что так они стимулируют развитие украинского языка и украинской культуры. Но еще никогда по культурному развитию страны не было нанесено столько ударов, как в эти несколько лет языковой унификации", - подытожили оппозиционеры.
В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
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