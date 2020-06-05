"Оппозиционная платформа" выступила против дискриминации русского языка

"Подавляется право на образование русскоязычных, дискриминируется использование русского языка в информационной и публичной сферах. Изображающие украинскость суржиковые политиканы почему-то считают, что так они стимулируют развитие украинского языка и украинской культуры. Но еще никогда по культурному развитию страны не было нанесено столько ударов, как в эти несколько лет языковой унификации", - подытожили оппозиционеры.