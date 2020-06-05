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2020-06-05T12:06
https://ria.ru/20200605/1572510586.html
В Подмосковье увеличат число дежурных групп в детских садах
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РИА Новости

В Подмосковье увеличат число дежурных групп в детских садах

12:06 05.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМосковская область
Московская область
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Московская область. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Число дежурных групп в детсадах Московской области увеличат до 3,5 тысячи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минобразования.
"В Московской области до 14 июня детские сады работают в формате "дежурных групп". Сейчас в регионе функционирует 2,5 тысячи групп, потребность в них у жителей увеличивается с каждым днем – все больше человек выходят на работу. Поэтому до конца следующей недели в регионе откроется еще 1 тысяча "дежурных групп", и их количество составит 3,5 тысячи", – сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
Чтобы устроить ребенка в дежурную группу родителям необходимо сообщить за несколько дней, затем написать заявление о приеме, указав место работы обоих родителей – справку с работы предоставлять не нужно. Заявление можно направить в детсад по электронной почте или через мессенджер, а оригинал принести уже в день выхода ребенка. Для безопасности в детский сад будет приглашен медработник, который осмотрит ребенка и выдаст ему медицинскую справку. Идти в поликлинику за справкой не нужно, пояснила министр.
Она отметила, что в дежурных группах приняты все меры безопасности: их численность не более 12 детей, в помещениях проводится дезинфекция и проветривания, сотрудники работают в масках и перчатках.
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