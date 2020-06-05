В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Двое детей есть в числе 96 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных в регионе превысило 3,5 тысячи, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в области скончались 35 пациентов с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 96 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - один; 15-17 лет - один; 20-29 лет - 11; 30-39 лет - 16; 40-49 лет - 12; 50-59 лет - 21; старше 60 - 35", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что 43 новых случая COVID-19 выявили в Саратове, 15 - в Энгельсском, 13 - в Балаковском, восемь - в Ершовском, четыре - в Краснокутском, три - в Базарно-Карабулакском, по два - в Вольском и Марксовском, по одному - в Аткарском, Балашовском, Новоузенском, Самойловском, Ртищевском и Татищевском районах области.
"Среди заболевших 31 контактное лицо, 65 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 52, с признаками ОРВИ - 35, с бессимптомным течением - девять", - говорится в сообщении.
В штабе добавили, что из 3553 заразившихся COVID-19 в Саратовской области выздоровели 1462 человека, в том числе 58 - за последние сутки.
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