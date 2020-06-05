В Петербурге умерли 27 пациентов с COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Смерть еще 27 пациентов с коронавирусом, среди которых 15 мужчин и 12 женщин в возрасте от 39 до 83 лет, подтверждена в Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"В Санкт-Петербурге за минувшие сутки было оформлено 27 медицинских свидетельств о смерти. Среди них – 15 мужчин от 55 до 83 лет и 12 женщин от 39 до 83 лет. Первоначальной причиной смерти у всех признана новая коронавирусная инфекция COVID-19", - говорится в сообщении.
Как уточняет комздрав, умершие страдали рядом хронических заболеваний - диабетом, атеросклерозом, кардиосклерозом.
По данным федерального оперштаба, в Петербурге за сутки подтверждено 378 новых случаев коронавируса. По состоянию на четверг, общее количество инфицированных с начала пандемии составляло 17 444 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.