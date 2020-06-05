В Нагорном Карабахе вылечились большинство заболевших COVID-19

ЕРЕВАН, 5 июн – РИА Новости. Большинство из 57 пациентов с выявленным коронавирусом в непризнанной Нагорно-Карабахской республики выздоровели, сообщили в пятницу минздраве Карабаха.

"На данный момент в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) вылечились еще трое пациентов с коронавирусом. В целом COVID-19 выявлен у 57 граждан, 31 выздоровел. Состояние остальных 26 удовлетворительное", - говорится в сообщении, размещенном на странице минздрава в Facebook.