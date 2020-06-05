В Нагорном Карабахе вылечились большинство заболевших COVID-19

ЕРЕВАН, 5 июн – РИА Новости. Большинство из 57 пациентов с выявленным коронавирусом в непризнанной Нагорно-Карабахской республики выздоровели, сообщили в пятницу минздраве Карабаха.
"На данный момент в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) вылечились еще трое пациентов с коронавирусом. В целом COVID-19 выявлен у 57 граждан, 31 выздоровел. Состояние остальных 26 удовлетворительное", - говорится в сообщении, размещенном на странице минздрава в Facebook.
По информации ведомства, в непризнанной республике изолированы 69 жителей, проведен 1131 тест.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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