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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T11:45
https://ria.ru/20200605/1572508633.html
В Литве число случаев COVID-19 выросло до 1694
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686685_0:161:3070:1888_1036x0_80_0_0_34f7b02f7141631f1b987e0b31558e82.jpg
РИА Новости

В Литве число случаев COVID-19 выросло до 1694

11:45 05.06.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik
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Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1694, сообщает в пятницу сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено семь случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1302 человека, 71 человек умер.
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За четверг в республике провели 5254 тестов на коронавирус, за все время – 326 294.
В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 16 июня, однако власти смягчили ряд введенных ранее ограничений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
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