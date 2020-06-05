В Литве число случаев COVID-19 выросло до 1694

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1694, сообщает в пятницу сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено семь случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1302 человека, 71 человек умер.

За четверг в республике провели 5254 тестов на коронавирус, за все время – 326 294.

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 16 июня, однако власти смягчили ряд введенных ранее ограничений.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.