В Нижегородской области рассказали о стимулирующих выплатах медикам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о региональных стимулирующих выплатах сотрудникам медорганизаций, работающим с COVID-19, за март – июнь 2020 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего на эти цели будет направлено 150 миллионов рублей, выплаты уже начались.

"Многие категории сотрудников, работающих с инфицированными коронавирусом пациентами, не попали в перечень тех, кому положены федеральные выплаты. Например, это специалисты диагностических центров, принимающие пациентов на компьютерную томографию амбулаторно. У них уровень риска при контакте с больными сопоставим с риском, которому подвергаются их коллеги, работающие с больными непосредственно в стационарах. Технические специалисты, инженерные кадры, уборщицы – все эти люди трудятся с полной самоотдачей, и их надо обязательно вознаградить", - цитирует пресс-служба Никитина.

Он отметил, что власти Нижегородской области "посчитали возможным и необходимым обеспечить дополнительные выплаты за счет бюджета региона таким работникам из соображений справедливости".

Согласно распоряжению правительства региона, ежемесячные выплаты положены специалистам, работающим на станциях скорой помощи: среднему медперсоналу, задействованному в комплектации и укладке препаратов и инструментов; водителям; уборщикам производственных и служебных помещений - в размере 20% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Нижегородской области за 9 месяцев 2019 года.

Инженеры отделения амбулаторного диализа получат 40% от среднемесячного дохода, слесари-сантехники стационаров и электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования стационаров учреждений, плотники, рабочие, обслуживающие кислородные станции, - 30%, а служащие - 50%. Также 50% от среднемесячного дохода будет начислено специалистам технической поддержки стационаров. Уборщикам производственных и служебных помещений стационаров, лифтерам, работникам прачечных, кастеляншам и буфетчицам предусмотрены выплаты в размере 30% от среднемесячного дохода.

Работающим на горячей линии студентам Приволжского исследовательского медицинского университета и медколледжей положены выплаты в 20% среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе за 9 месяцев 2019 года.

"Порядок начисления и предоставления выплаты стимулирующего характера будет определяться министерством здравоохранения Нижегородской области. Планируется, что получить эти средства сотрудники смогут уже в июне", - говорится в сообщении.

На территории Нижегородской области зафиксировано 11499 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 125 человек умерли. 4637 излечившихся пациентов выписаны из больницы.