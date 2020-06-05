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Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2020-06-05T17:56
https://ria.ru/20200605/1572508154.html
В Нижегородской области рассказали о стимулирующих выплатах медикам
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РИА Новости

В Нижегородской области рассказали о стимулирующих выплатах медикам

11:41 05.06.2020 (обновлено: 17:56 05.06.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о региональных стимулирующих выплатах сотрудникам медорганизаций, работающим с COVID-19, за март – июнь 2020 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всего на эти цели будет направлено 150 миллионов рублей, выплаты уже начались.
"Многие категории сотрудников, работающих с инфицированными коронавирусом пациентами, не попали в перечень тех, кому положены федеральные выплаты. Например, это специалисты диагностических центров, принимающие пациентов на компьютерную томографию амбулаторно. У них уровень риска при контакте с больными сопоставим с риском, которому подвергаются их коллеги, работающие с больными непосредственно в стационарах. Технические специалисты, инженерные кадры, уборщицы – все эти люди трудятся с полной самоотдачей, и их надо обязательно вознаградить", - цитирует пресс-служба Никитина.
Он отметил, что власти Нижегородской области "посчитали возможным и необходимым обеспечить дополнительные выплаты за счет бюджета региона таким работникам из соображений справедливости".
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Согласно распоряжению правительства региона, ежемесячные выплаты положены специалистам, работающим на станциях скорой помощи: среднему медперсоналу, задействованному в комплектации и укладке препаратов и инструментов; водителям; уборщикам производственных и служебных помещений - в размере 20% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Нижегородской области за 9 месяцев 2019 года.
Инженеры отделения амбулаторного диализа получат 40% от среднемесячного дохода, слесари-сантехники стационаров и электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования стационаров учреждений, плотники, рабочие, обслуживающие кислородные станции, - 30%, а служащие - 50%. Также 50% от среднемесячного дохода будет начислено специалистам технической поддержки стационаров. Уборщикам производственных и служебных помещений стационаров, лифтерам, работникам прачечных, кастеляншам и буфетчицам предусмотрены выплаты в размере 30% от среднемесячного дохода.
Работающим на горячей линии студентам Приволжского исследовательского медицинского университета и медколледжей положены выплаты в 20% среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе за 9 месяцев 2019 года.
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"Порядок начисления и предоставления выплаты стимулирующего характера будет определяться министерством здравоохранения Нижегородской области. Планируется, что получить эти средства сотрудники смогут уже в июне", - говорится в сообщении.
На территории Нижегородской области зафиксировано 11499 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 125 человек умерли. 4637 излечившихся пациентов выписаны из больницы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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