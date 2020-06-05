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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T11:38
https://ria.ru/20200605/1572508046.html
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 66
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 66

11:39 05.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ПЕРМЬ, 5 июн - РИА Новости. Коронавирус диагностирован у двух пациенток в Пермском крае посмертно, одна из них умерла от COVID-19, вторая - от инсульта, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"У пациенток 57 и 79 лет посмертно был обнаружен COVID-19. У одной основной причиной смерти стал инсульт, другая умерла от COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 66 летальных исходов пациентов с COVID-19: 28 умерли непосредственно от инфекции. Еще 38 случаев - не от COVID-19", — пояснили в ведомстве.
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Ранее минздрав сообщил о двух скончавшихся медиках, инфицированных коронавирусом. Они проходили лечение в больнице и имели сопутствующие заболевания. Как рассказал РИА Новости представитель министерства, одна из медработников, которой исполнился 81 год, попала в статистику летальных случаев от коронавирусной инфекции за последние сутки. Специалисты установили, что женщина умерла от COVID-19. Причины смерти второго медработника пока не выяснены.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2011 человек, в том числе у 49 за последние сутки, выздоровели 1173 пациента, 66 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,8 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПермский край
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