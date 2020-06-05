В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 66

ПЕРМЬ, 5 июн - РИА Новости. Коронавирус диагностирован у двух пациенток в Пермском крае посмертно, одна из них умерла от COVID-19, вторая - от инсульта, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

"У пациенток 57 и 79 лет посмертно был обнаружен COVID-19. У одной основной причиной смерти стал инсульт, другая умерла от COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 66 летальных исходов пациентов с COVID-19: 28 умерли непосредственно от инфекции. Еще 38 случаев - не от COVID-19", — пояснили в ведомстве.

Ранее минздрав сообщил о двух скончавшихся медиках, инфицированных коронавирусом. Они проходили лечение в больнице и имели сопутствующие заболевания. Как рассказал РИА Новости представитель министерства, одна из медработников, которой исполнился 81 год, попала в статистику летальных случаев от коронавирусной инфекции за последние сутки. Специалисты установили, что женщина умерла от COVID-19. Причины смерти второго медработника пока не выяснены.

По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2011 человек, в том числе у 49 за последние сутки, выздоровели 1173 пациента, 66 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,8 тысячи пермяков.