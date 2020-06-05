Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.
Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.
Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.
По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.
В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.
В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.
Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.
Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.
Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.
Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.
Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.
Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.
На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.
На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.
Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.
Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.
Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.
Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.
В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.
В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.
Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.
Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.
В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.
Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.
Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.
Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.
На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.
Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.
Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.
В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.