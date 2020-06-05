Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске

Вместе с тем он называет настораживающими процессы, наблюдаемые сейчас вокруг Норильска. "Огульные призывы к национализации крупнейшего частного предприятия, втаптывание репутации бизнесмена в грязь, а также публичные призывы некоторых представителей власти использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании формируют опасный прецедент", - полагает бизнесмен.

"Это серьезная угроза для всех, кто управляет и развивает частные предприятия в стране от маленьких ресторанов до промышленных гигантов. Это угроза всей экономике страны, которая благодаря частному бизнесу и предпринимательской инициативе сделала за последние 20 лет мощный скачок. Я бы предложил не забывать, что в значительной мере именно этим людям уже в ближайшие месяцы предстоит реализовывать амбициозный национальный план восстановления экономики", - добавил он.