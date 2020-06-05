В Кабардино-Балкарии умерли еще два пациента с COVID-19

НАЛЬЧИК, 5 июн - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 29, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 27 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки скончались два пациента – женщина 1934 года рождения из селения Псыгансу, а также мужчина 1955 года рождения из города Прохладный", - говорится в сообщении.

По информации штаба, за сутки в регионе выявлены 73 новых случая заражения COVID-19, общее число заболевших составило 3199. Выздоровели за сутки 45 человек, всего выздоровевших в регионе уже более полутора тысяч - 1502.

В госпиталях находятся 924 человека, из которых 54 больных – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечится 631 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 2040 человек, имевших контакты с зараженными людьми.