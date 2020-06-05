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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T11:27
https://ria.ru/20200605/1572506904.html
В Севастополе рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/155746/05/1557460509_0:176:2048:1328_1036x0_80_0_0_98eb66edcb588a400cd2e59845154d0d.jpg
РИА Новости

В Севастополе рассказали о новых случаях коронавируса

11:27 05.06.2020
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© РИА Новости / Сергей ПетросянСевастополь
Севастополь
© РИА Новости / Сергей Петросян
Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Медики за сутки выявили COVID-19 у двух севастопольцев, которые вернулись в Крым из Санкт-Петербурга и Киева, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
"Положительный диагноз у человека, который вернулся из Санкт-Петербурга… Еще один севастополец вернулся на полуостров из Киева - был в обсерваторе в Крыму и сейчас проходит лечение в Симферополе. Но так как прописка севастопольская, то в сводке он числится за Севастополем", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в городе после выздоровления выписаны четыре человека. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 173 человека. Выздоровели 145, трое скончались, сообщили в правительстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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