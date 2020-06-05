В Севастополе рассказали о новых случаях коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Медики за сутки выявили COVID-19 у двух севастопольцев, которые вернулись в Крым из Санкт-Петербурга и Киева, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
"Положительный диагноз у человека, который вернулся из Санкт-Петербурга… Еще один севастополец вернулся на полуостров из Киева - был в обсерваторе в Крыму и сейчас проходит лечение в Симферополе. Но так как прописка севастопольская, то в сводке он числится за Севастополем", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в городе после выздоровления выписаны четыре человека. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 173 человека. Выздоровели 145, трое скончались, сообщили в правительстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.