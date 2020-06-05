Суд заочно арестовал совладельца брендов "Довгань" и "Красная линия"

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Хорошёвский суд Хорошёвский суд Москвы заочно арестовал совладельца брендов "Довгань", "Смак" и "Красная линия", а также основателя группы компаний GL Financial Group Германа Лиллевяли , его обвиняют в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Лиллевяли меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента передачи последнего правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", - рассказал собеседник агентства.

Мужчине вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), до этого он был объявлен в международный розыск

Лиллевяли является основателем и президентом группы компаний GL Financial Group, совладельцем брендов "Довгань", "Смак", "Красная линия" и "Cliven".

По данным газеты "Коммерсант", которая ссылается на материалы следствия, Лиллевяли в сговоре с сотрудниками основанной им фирмы "Анкор Инвест" заключал договоры с клиентами на крупные суммы, гарантируя, что их стратегия позволит не только не потерять средства, но и безопасно их приумножить. С 2013 года таким образом удалось привлечь инвестиций на сумму более чем 150 миллионов долларов (около 9 миллиардов рублей), однако средства по настоянию руководства GL были выведены в крупнейшую брокерскую площадку США и в Россию уже не вернулись.