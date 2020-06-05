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2020-06-05T11:25
https://ria.ru/20200605/1572506785.html
Суд заочно арестовал совладельца брендов "Довгань" и "Красная линия"
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РИА Новости

Суд заочно арестовал совладельца брендов "Довгань" и "Красная линия"

11:25 05.06.2020
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© Фото : страница Германа Лиллевяли в TwitterГерман Лиллевяли
Герман Лиллевяли
© Фото : страница Германа Лиллевяли в Twitter
Герман Лиллевяли. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Хорошёвский суд Москвы заочно арестовал совладельца брендов "Довгань", "Смак" и "Красная линия", а также основателя группы компаний GL Financial Group Германа Лиллевяли, его обвиняют в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Лиллевяли меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента передачи последнего правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", - рассказал собеседник агентства.
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Мужчине вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), до этого он был объявлен в международный розыск.
Лиллевяли является основателем и президентом группы компаний GL Financial Group, совладельцем брендов "Довгань", "Смак", "Красная линия" и "Cliven".
По данным газеты "Коммерсант", которая ссылается на материалы следствия, Лиллевяли в сговоре с сотрудниками основанной им фирмы "Анкор Инвест" заключал договоры с клиентами на крупные суммы, гарантируя, что их стратегия позволит не только не потерять средства, но и безопасно их приумножить. С 2013 года таким образом удалось привлечь инвестиций на сумму более чем 150 миллионов долларов (около 9 миллиардов рублей), однако средства по настоянию руководства GL были выведены в крупнейшую брокерскую площадку США и в Россию уже не вернулись.
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Клиенты инвестиционных фирм (среди них, как узнали в "Ъ", режиссер Никита Михалков, футбольный вратарь столичного "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме, политолог Дмитрий Орлов и другие известные люди) заподозрили неладное в конце 2017 года, когда столкнулись с задержками возврата средств. Вскоре Лиллевяли и начальник его охраны покинули Россию, а в 2018 году после обращения ряда клиентов в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело о хищении 1,5 миллиарда рублей. Газета уточняла, что несколько менеджеров инвестиционных фирм находятся под подпиской о невыезде и вину в мошенничестве не признают.
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Герман ЛиллевялиРоссияПроисшествия
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