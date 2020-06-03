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2020-06-03T12:03
https://ria.ru/20200603/1572393317.html
Совладельца бренда "Довгань" объявили в международный розыск
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РИА Новости

Совладельца бренда "Довгань" объявили в международный розыск

12:03 03.06.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Следствие объявило в международный розыск совладельца брендов Довгань", "Смак" и "Красная линия", основателя группы компаний GL Financial Group Германа Лиллевяли, которого обвиняют в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Хорошёвского суда Москвы.
"Лиллевяли объявлен в международный розыск", - рассказал собеседник агентства.
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До этого следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте Лиллевяли, оно будет рассмотрено в пятницу. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Лиллевяли является основателем и президентом группы компаний GL Financial Group, совладельцем брендов "Довгань", "Смак", "Красная линия" и "Cliven".
По данным газеты "Коммерсант", которая ссылается на материалы следствия, Лиллевяли в сговоре с сотрудниками основанной им фирмы "Анкор Инвест" заключал договоры с клиентами на крупные суммы, гарантируя, что их стратегия позволит не только не потерять средства, но и безопасно их приумножить. С 2013 года таким образом удалось привлечь инвестиций на сумму более чем 150 миллионов долларов (около 9 миллиардов рублей), однако средства по настоянию руководства GL были выведены в крупнейшую брокерскую площадку США и в Россию уже не вернулись.
Клиенты инвестиционных фирм (среди них, как узнали в "Ъ", режиссер Никита Михалков, футбольный вратарь столичного "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме, политолог Дмитрий Орлов и другие известные люди) заподозрили неладное в конце 2017 года, когда столкнулись с задержками возврата средств. Вскоре Лиллевяли и начальник его охраны покинули Россию, а в 2018 году после обращения ряда клиентов в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело о хищении 1,5 миллиардов рублей. Газета уточняла, что несколько менеджеров инвестиционных фирм находятся под подпиской о невыезде и вину в мошенничестве не признают.
Молдавский бизнесмен Илан Шор
30 июля 2019, 09:51
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
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