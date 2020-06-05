Минэнерго составило план очистки загрязненных территорий под Норильском

"Уточненная дорожная карта будет составлена после завершения обследования места", — добавили в ведомстве.

Авария в Норильске

В минувшую пятницу на норильской ТЭЦ-3 в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.