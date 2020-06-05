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Туризм
2020-06-05T11:34
https://ria.ru/20200605/1572505270.html
Эксперты рассказали, как туристы бронируют отели в Сочи и Крыму
https://cdn21.img.ria.ru/images/152496/38/1524963894_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_b9d73d3c8711950dc9556eef5bd636d7.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, как туристы бронируют отели в Сочи и Крыму

11:34 05.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие в кафе отеля, Алушта
Отдыхающие в кафе отеля, Алушта
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Эксперты рассказали, какова ситуация с бронированием отелей в Сочи и Крыму, сообщает TourDom.ru.
Россияне начали отменять бронирования в объекты размещения на черноморских курортах, сообщили местные отельеры и принимающие компании. "На сегодняшний момент с 1, 2, 3 июня уже снято порядка 40 процентов заявок. Это уже страшно. У людей нет ясности: поместят ли их в обсерватор, будут ли запрашивать тесты. Нет прозрачности и понятного алгоритма", – говорит председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. По ее словам, гости, которые хотели приехать на долгий срок (две-три недели), отменяют бронирования на июль и даже уже на август.
Эту информацию подтверждают и в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства. "Два месяца простоя и массовое аннулирование июньских заявок создали сложные условия. Сейчас начали снимать и июльские брони. При этом возврат предоплаты туристам осложнен отсутствием средств у отельеров", – комментирует вице-президент ОСИГ Алексей Волков.
Такая же ситуация и в городе федерального значения – Севастополе, несмотря на то что здесь в отличие от большого Крыма власти обещали открытие гостиниц с 15 июня, анонсировали смягчение въездных правил и предоставили всем пребывающим, у которых нет справок об отсутствии COVID-19, возможность бесплатно пройти экспресс-тесты.
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"Туристы, на 100 процентов оплатившие проживание, не хотят ехать в июне, боятся и просят перенести заявки на июль, август или сентябрь. Они психологически устали, подавлены и не верят своим глазам и ушам. Хорошие новости воспроизводят гораздо с большим недоверием, чем плохие", – отмечает руководитель Ассоциации инициатив севастопольского турбизнеса Дарья Журавлева.
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Ненамного лучше со спросом и в Сочи. "Я бы не сказала, что массово аннулируют. Но сейчас, когда стало понятно, что у нас работают только санатории с определенными ограничениями перемещения по городу, море закрыто, те, кто до последнего ждал снятия карантина в июне, конечно, начали уже отменять ближайшие брони", – подтверждает руководитель туроператора одного из туроператоров Александра Сердюченко. Полноценные заезды эксперт ожидает только в августе.
Тем не менее интерес и желание людей отдохнуть на российских курортах не ослабевает. "Гости постоянно звонят и спрашивают о сроках открытия", – говорит управляющий сетью отелей Алексей Высоканов. По его мнению, многие отказываются от поездки в санатории в июне еще и из-за невозможности собрать все необходимые справки.
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