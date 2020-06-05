В Киеве начался митинг с требованием уволить главу МВД Украины

КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Митинг с требованием уволить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова проходит в пятницу возле здания Верховной рады в Киеве, протестующие жгут дымовые шашки, передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник Аваков сообщил, что суд арестовал 20 участников перестрелки, еще трех арестовали во вторник. Также во вторник во время оперативно-розыскных мероприятий полиция Киевской области задержала еще 13 участников вооруженного конфликта в Броварах, которые "выступили" со стороны местных перевозчиков.