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В Киеве начался митинг с требованием уволить главу МВД Украины
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РИА Новости

В Киеве начался митинг с требованием уволить главу МВД Украины

11:04 05.06.2020 (обновлено: 21:22 05.06.2020)
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КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Митинг с требованием уволить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова проходит в пятницу возле здания Верховной рады в Киеве, протестующие жгут дымовые шашки, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее парламентская фракция "Голос" инициировала сбор подписей за отставку Авакова из-за резонансных преступлений в стране.
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Митингующие собрались с утра на площади Конституции возле здания украинского парламента. Ряд протестующих держат флаги украинской националистической партии "Свобода" и других националистических организаций. Участники протеста установили небольшую сцену возле Рады и оттуда призывают Авакова уйти в отставку. На сцене, в том числе, выступают депутаты от фракции "Голос". Митингующие требуют, чтобы Рада отправила в пятницу Авакова в отставку из-за "возросшей криминогенной ситуации" на Украине.
Также протестующие привезли автомобиль УАЗ, который раскрашен в цвета полицейского автомобиля, перевернули его и жгут дымовые шашки.
В центре Киева, в том числе возле Рады, дежурят усиленные патрули полицейских. Обстановка спокойная.
Пресс-служба полиции Украины 29 мая сообщила, что конфликт со стрельбой произошел между легальными и нелегальными перевозчиками в Броварах Киевской области. В результате стрельбы три человека получили ранения. У задержанных изъяли значительное количество охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Возбуждено четыре уголовных дела. Позднее замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что полиция установила более 60 участников перестрелки.
В понедельник Аваков сообщил, что суд арестовал 20 участников перестрелки, еще трех арестовали во вторник. Также во вторник во время оперативно-розыскных мероприятий полиция Киевской области задержала еще 13 участников вооруженного конфликта в Броварах, которые "выступили" со стороны местных перевозчиков.
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