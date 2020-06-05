Московские кладбища будут закрыты для посещений в Родительскую субботу

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Московские кладбища останутся закрытыми для посещений в Родительскую субботу, 6 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГБУ "Ритуал".
"В 2020 году православные христиане отметят Троицкую вселенскую родительскую субботу 6 июня. В православной традиции это время особого поминовения усопших и прежде всего своих почивших родителей. Однако в связи с распоряжением мэрии Москвы в рамках мер, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, кладбища останутся закрытыми для посещения", - сообщили в пресс-службе.
В учреждении напомнили, что граждане могут воспользоваться широким спектром дистанционных услуг.
Кладбища Москвы закрыты для посещения с начала апреля в связи с соответствующими рекомендациями Роспотребнадзора. Ритуальные объекты разрешается посещать только для прощания с умершими с соблюдением социальной дистанции и применением индивидуальных средств защиты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф