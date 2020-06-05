Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T11:01
https://ria.ru/20200605/1572504887.html
Московские кладбища будут закрыты для посещений в Родительскую субботу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570676269_0:159:3078:1890_1036x0_80_0_0_47fe652a7e5e9360e6917916dd791e0b.jpg
РИА Новости

Московские кладбища будут закрыты для посещений в Родительскую субботу

11:01 05.06.2020
10239
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКладбище
Кладбище
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Кладбище. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Московские кладбища останутся закрытыми для посещений в Родительскую субботу, 6 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГБУ "Ритуал".
"В 2020 году православные христиане отметят Троицкую вселенскую родительскую субботу 6 июня. В православной традиции это время особого поминовения усопших и прежде всего своих почивших родителей. Однако в связи с распоряжением мэрии Москвы в рамках мер, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, кладбища останутся закрытыми для посещения", - сообщили в пресс-службе.
Нижний Новгород
29 мая, 18:20Распространение нового коронавируса
В Нижнем Новгороде отменили ограничения на посещение кладбищ
В учреждении напомнили, что граждане могут воспользоваться широким спектром дистанционных услуг.
Кладбища Москвы закрыты для посещения с начала апреля в связи с соответствующими рекомендациями Роспотребнадзора. Ритуальные объекты разрешается посещать только для прощания с умершими с соблюдением социальной дистанции и применением индивидуальных средств защиты.
Город Тюмень
15 мая, 18:35Распространение нового коронавируса
Жителям Тюменской области разрешили ходить на кладбища
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
8201320
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
Рекомендуем
Николай Платошкин
Николая Платошкина посадили под домашний арест
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском
Протестующие и военная полиция на улице Вашингтона
Протестующие перед Белым домом скандируют лозунги в адрес Трампа
Отдыхающие в кафе отеля, Алушта
Эксперты рассказали, как туристы бронируют отели в Сочи и Крыму
Разбойное нападение на банк в Хабаровске
Хабаровчанин пытался ограбить банк ради погашения своих долгов
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков объяснил негодование Путина на совещании по ЧС в Норильске
Самолет Piper PA-28 Cherokee
Мужчина отправил матери селфи за считанные минуты до авиакатастрофы
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара
Автомобиль Следственного комитета России
СК завел дело на томскую чиновницу за злоупотребление полномочиями
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Сливочное масло
В сливочном масле нашли патогенные бактерии
Курьер службы Delivery Club протирает сумку, перед тем как взять заказ в Макдональдсе
В Delivery Club назвали причину недовольства курьеров
Дом правительства на площади Независимости в Минске
Лукашенко утвердил новый состав правительства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
06:02В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 35 тысяч человек
06:01В Чите военные приступили к развертыванию полевого мобильного госпиталя
05:58В Приморье разрешили прогулки и пешие экскурсии небольшими группами
Лента новостейМолния