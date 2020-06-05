Московские кладбища будут закрыты для посещений в Родительскую субботу

"В 2020 году православные христиане отметят Троицкую вселенскую родительскую субботу 6 июня. В православной традиции это время особого поминовения усопших и прежде всего своих почивших родителей. Однако в связи с распоряжением мэрии Москвы в рамках мер, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, кладбища останутся закрытыми для посещения", - сообщили в пресс-службе.