Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

"В столице подтверждено 1855 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 191 069 случаев коронавируса. 42% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,7% – от 46 до 65 лет, 10,3% - от 66 до 79 лет, еще 5% – старше 80 лет. Также 9% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.