Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Почти 85% новых выявленных с коронавирусом в Москве младше 65 лет, 9% среди них - дети, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.
"В столице подтверждено 1855 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 191 069 случаев коронавируса. 42% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,7% – от 46 до 65 лет, 10,3% - от 66 до 79 лет, еще 5% – старше 80 лет. Также 9% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.