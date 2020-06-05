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Религия и мировоззрение
2020-06-05T10:16
https://ria.ru/20200605/1572501579.html
Крганов: мечети ДСМР 5 июня будут закрыты для прихожан
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РИА Новости

Крганов: мечети ДСМР 5 июня будут закрыты для прихожан

10:16 05.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Мечети Духовного собрания мусульман России будут закрыты для прихожан в пятницу, сообщил РИА Новости глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.
"Все мечети ДСМР закроются в пятницу, то есть пятничная коллективная молитва пройдет мечетях без прихожан. Молиться будут имамы и сотрудники приходов. Верующие могут смотреть трансляцию онлайн. А с 6 июня мечети откроют, но коллективные молитвы в них пока совершаться не будут", - сказал он.
Муфтий отметил, что с 6 июня по вопросам проведения богослужений региональным подразделениям собрания рекомендовано согласовывать решения с местными органами власти и санитарными ‎службами, "но о коллективных молитвах речи пока не идет".
Также Крганов напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения во всех мечетях санитарных норм, рекомендованных Роспотребнадзором.
В четверг на сайте ДСМР были опубликованы соответствующие рекомендации. Так, необходимо пользоваться масками, перчатками и антисептическими средствами, исключить рукопожатия и ограничиться ‎общим приветствием, строго соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров ‎между прихожанами "на ‎всей территории мечети, в том числе на входе и выходе, в гардеробе, ‎в помещениях для омовения и в молельных залах".‎
На одного человека, уточняют в ДСМР, должно приходиться четыре квадратных метра пространства. Для этого верующих призвали занимать места для молитвы согласно разметкам на ‎коврах.
В организации призвали воздержаться от посещения мечетей и участия в коллективных ‎намазах "лиц с высоким риском тяжелого течения заболевания COVID-19". ‎К ним относятся люди старше 65 лет, страдающие хроническими заболеваниями органов дыхания, ‎сердечно-сосудистой системы и диабетом, а также прихожане с ‎симптомами ОРВИ.
Также в мечетях будут произносить сокращенные проповеди (хутба).
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Вчера, 00:09Религия и мировоззрение
Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
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