Крганов: мечети ДСМР 5 июня будут закрыты для прихожан

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Мечети Духовного собрания мусульман России будут закрыты для прихожан в пятницу, сообщил РИА Новости глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.

"Все мечети ДСМР закроются в пятницу, то есть пятничная коллективная молитва пройдет мечетях без прихожан. Молиться будут имамы и сотрудники приходов. Верующие могут смотреть трансляцию онлайн. А с 6 июня мечети откроют, но коллективные молитвы в них пока совершаться не будут", - сказал он.

Муфтий отметил, что с 6 июня по вопросам проведения богослужений региональным подразделениям собрания рекомендовано согласовывать решения с местными органами власти и санитарными ‎службами, "но о коллективных молитвах речи пока не идет".

Также Крганов напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения во всех мечетях санитарных норм, рекомендованных Роспотребнадзором.

В четверг на сайте ДСМР были опубликованы соответствующие рекомендации. Так, необходимо пользоваться масками, перчатками и антисептическими средствами, исключить рукопожатия и ограничиться ‎общим приветствием, строго соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров ‎между прихожанами "на ‎всей территории мечети, в том числе на входе и выходе, в гардеробе, ‎в помещениях для омовения и в молельных залах".‎

На одного человека, уточняют в ДСМР, должно приходиться четыре квадратных метра пространства. Для этого верующих призвали занимать места для молитвы согласно разметкам на ‎коврах.

В организации призвали воздержаться от посещения мечетей и участия в коллективных ‎намазах "лиц с высоким риском тяжелого течения заболевания COVID-19". ‎К ним относятся люди старше 65 лет, страдающие хроническими заболеваниями органов дыхания, ‎сердечно-сосудистой системы и диабетом, а также прихожане с ‎симптомами ОРВИ.