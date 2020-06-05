В Совфеде оценили заявления в Госдепе о роли России на Ближнем Востоке

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. "Деструктивная", по мнению представителя госдепа, роль России на Ближнем Востоке заключается в том, что она мешает США воровать чужие энергоресурсы, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.
Ранее помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль".
"Мешаем американцам воровать сирийскую нефть. Пусти козла в огород", - сказал российский политик.