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2020-06-05T10:13
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В Совфеде оценили заявления в Госдепе о роли России на Ближнем Востоке
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РИА Новости

В Совфеде оценили заявления в Госдепе о роли России на Ближнем Востоке

10:13 05.06.2020
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. "Деструктивная", по мнению представителя госдепа, роль России на Ближнем Востоке заключается в том, что она мешает США воровать чужие энергоресурсы, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.
Ранее помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль".
"Мешаем американцам воровать сирийскую нефть. Пусти козла в огород", - сказал российский политик.
"Не Бритиш ли Петролеум (British Petroleum, BP - ред.) досталась разработка нефтяных месторождений в Ираке? Конечно, при таком раскладе присутствие русских нежелательно", - добавил Кондратьев.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 10:10
Захарова ответила на заявления Госдепа о роли России на Ближнем Востоке
10983013
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РоссияАлексей КондратьевБлижний ВостокСовет Федерации РФСШАВ мире
Популярные комментарии
Американцы хоть чужих стараются облапошить, а друзья Путина своих обирают и лезут чужих защищать.
5 июня, 11:06
vikt.ogorodov2015
600016
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