В СФ назвали заявление Госдепа о роли России на Ближнем Востоке хамским

"Американцы приходят на чужие земли часто незаконно и начинают войны. Мы же приходим, когда нас зовут, чтобы войны прекратить. Поэтому заявление Шенкера циничное и хамское, сделанное в угоду русофобским настроением в стране. Но от этого оно не становится умнее и реалистичнее", - заявил Морозов.