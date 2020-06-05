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2020-06-05T10:12
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В СФ назвали заявление Госдепа о роли России на Ближнем Востоке хамским
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РИА Новости

В СФ назвали заявление Госдепа о роли России на Ближнем Востоке хамским

10:12 05.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Заявление помощника госсекретаря США о том, что Россия должна "убираться" с Ближнего Востока, поскольку играет там "деструктивную" роль, является циничным и хамским, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер ранее заявил, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль".
"Американцы приходят на чужие земли часто незаконно и начинают войны. Мы же приходим, когда нас зовут, чтобы войны прекратить. Поэтому заявление Шенкера циничное и хамское, сделанное в угоду русофобским настроением в стране. Но от этого оно не становится умнее и реалистичнее", - заявил Морозов.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Вчера, 09:49Сказано в эфире
Эксперт оценил призыв в Госдепе к РФ "убраться" с Ближнего ВостокаРоссия должна "убираться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль", заявил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер. В эфире радио Sputnik эксперт Алексей Подберезкин рассказал, с какими планами связано это заявление.
Он отметил, что в геополитическом смысле речь должна идти совсем о другом: о том, чтобы США "убрались из огромного числа географических точек, где они находятся, в том числе нередко против воли граждан этих стран".
"Во имя своих геополитических амбиций американцы пролили океаны крови. Но дело не только в этом. Мы находимся в Сирии по приглашению законного руководства и в соответствии с нормами международного права. И, кстати, Ближний Восток всегда был зоной наших интересов. И мы там будем находиться столько, сколько посчитаем нужным", - заявил сенатор.
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СирияБлижний ВостокОлег МорозовСовет Федерации РФСШАВ мире
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