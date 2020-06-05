В ЛНР оценили ситуацию с распространением коронавируса

ЛУГАНСК, 5 июн – РИА Новости. Пандемия Пандемия коронавируса , объявленная во всем мире, не обошла стороной и самопровозглашенную Луганскую народную республику. С конца марта там наблюдался рост числа заболевших. Но к июню ситуация изменилась. Как заявила министр здравоохранения Наталия Пащенко, ситуация с коронавирусом в ЛНР полностью стабилизировалась и находится под контролем правительства и медиков.

Врачи рассказали РИА Новости, как в республике борются с COVID-19 и благодаря чему взяли ситуацию под контроль.

Ранее в республике был введен режим повышенной готовности в связи с COVID-19. По данным минздрава ЛНР, в республике были выявлены более 400 заболевших с коронавирусом. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в городе Свердловске - строгие карантинные ограничения.

Эффективные меры

Как рассказал РИА Новости главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко, на территории республики реализуется программа режима повышенной готовности.

"При этом мы отмечаем тенденцию к стабилизации процесса. Заболеваемость по коронавирусной инфекции во всех городах республики за исключением города Свердловск носит единичный характер. На сегодняшний момент повышенные ограничительные мероприятия действуют только на территории этого города. По всем выявленным случаям проводится эпидрасследование. Все контактные обследуются, а также ведется динамический мониторинг за всеми заболевшими пневмонией", - отметил он.

По мнению Докашенко, наиболее эффективными мерами, которые помогли стабилизировать ситуацию, стали именно ограничительные мероприятия, введенные по всей республике, а также своевременное выявление и госпитализация больных, создание сети специализированных медучреждений.

"Благодаря этому в кратчайшие сроки удалось локализовать очаги и по истечению инкубационного периода их подавить полностью", - пояснил собеседник агентства.

Это мнение полностью разделил и главврач Новосветловской участковой больницы Павел Ляскевич. Данное медучреждение в конце марта по указу главы ЛНР Леонида Пасечника было переквалифицировано в отделение, куда размещают на обсервацию людей, контактировавших с зараженными коронавирусом либо прибывших в республику из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

"Непосредственно эта мера помогла стабилизировать обстановку. Мы локализуем потенциально опасных людей по COVID-19 в одном месте, в данном случае в нашей Новосветловской больнице. Они у нас не перемещаются по территории республики и не заражают окружающих. Мы предупреждаем распространение инфекции. На сегодняшний день мы приняли уже около 250 человек", - рассказал Ляскевич.

Он пояснил, что люди находятся в больнице 14 дней, в этот период их обследуют на коронавирус. Несмотря на недовольство некоторых помещенных, по мнению врача, эти меры эффективны. Ведь за время работы отделения из 250 человек у шести был выявлен коронавирус.

"Это практика мировая, не нами придумана. Мы работаем на основании рекомендации Всемирной организации здравоохранения, на основании рекомендаций китайских и российских коллег", - уточнил Ляскевич.

Тест-системы

Еще одним важным фактором в борьбе с коронавирусом стали тест-системы для выявления COVID-19, которые доставлялись в качестве гуманитарной помощи из РФ. Докашенко уточнил РИА Новости, что республика получала тест-системы на протяжении всего эпидсезона и сейчас ожидает новую партию.

"Большое спасибо, у нас не было бы другой возможности получить тест-системы. Мы их получаем в достаточном количестве, что позволило нам динамически проводить лабораторные исследования на оборудовании, которое также поставлено из Российской Федерации в 2016 году", - рассказал он.

Врачи на передовой

Однако несмотря на позитивные тенденции, в республике продолжают фиксировать новые случаи заболевания. В результате заражения коронавирусом в республике скончались восемь человек, из них двое врачей.

"К сожалению, у нас есть ряд и прискорбных фактов. Это и то, что у нас на сегодняшний момент большое количество работников были инфицированы и переболели, но эта тенденция и в мире в целом. Сейчас передовая – это скорая помощь, участковая сеть, инфекционные стационары. И самое прискорбное то, что у нас два наших коллеги с летальным исходом. Конечно, это не придает радости медработникам, но мы стараемся сомкнуть ряды и работать дальше", - рассказал главный санитарный врач республики.

Главврачу Луганской городской многопрофильной больницы №4 Алексею Навроцкому было 48 лет, именно его медучреждение в числе первых было перепрофилировано на оказание помощи больным с коронавирусной инфекцией. В начале мая у врача диагностировали COVID-19, через три недели его не стало.

"Я называю нашу больницу первопроходцами в том плане, что мы были первыми по оказанию помощи… Ситуация (с уходом из жизни Навроцкого, - ред.) для нас очень трагична. Все еще свежо, все еще очень больно нам. Если честно, мы осиротели. Наш главный врач был нам примером и нашим наставником, и мы его потеряли. Но жизнь продолжается, нам необходимо быть в строю. Мы оказываем и дальше помощь больным. Все сотрудники в полном составе, кто дал согласие на работу в госпитале, на месте оказывают медицинскую помощь", - рассказала РИА Новости временно исполняющая обязанности главного врача больницы Ольга Ищенко.

Она пояснила, что работа в госпитале по оказанию помощи больным с коронавирусом – добровольная. Врачи по собственному желанию переходили в данное отделение.

"Сейчас у нас оказывают помощь и врачи-инфекционисты, и терапевты, и хирурги, и гинекологи… Все необходимое в настоящий момент у нас есть. Помощь оказывается в полном объеме, поэтому удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в результате своевременной госпитализации и изоляции, в результате проведенного своевременного комплексного лечения пациентов", - пояснила Ищенко.

Рука помощи

Пандемия, бушующая в мире, коснулась не только заболевших и медиков. Множество людей вынуждены были оставаться на самоизоляции. Им на помощь пришли волонтеры. Более 150 человек во всех городах республики организованно помогали всем, кто в этом нуждался.

"С самого начала пандемии коронавирусной инфекции глава ЛНР поручил нам – общественному движению "Мир Луганщине" - организовать оказание помощи жителям нашей республики, и 2 апреля успешно стартовала акция "Рука помощи", в рамках которой волонтеры движения начали помогать людям, которые находятся на самоизоляции", - рассказала РИА Новости координатор проекта "Волонтер" этого движения Антонина Машкова.

По ее словам, работа волонтеров заключалась в основном в покупке и доставке продуктов, медикаментов, воды. К акции присоединились депутаты Народного совета ЛНР, сотрудники территориальных исполкомов и активисты всех проектов движения, депутаты молодежного парламента. С начала апреля помощь получили более тысячи жителей республики.

"Прошло уже более чем два месяца работы нашей акции "Рука помощи" и уверенно можно сказать, что было правильным решением организовать данную работу. Жители не перестают благодарить нас и наших волонтеров. А для нас слова благодарности – это самая важная оценка нашей работы", - сказала Машкова.

Ситуация в ЛНР стабилизируется, однако врачи призывают жителей республики продолжать соблюдать меры предосторожности и не пренебрегать элементарными санитарными правилами.

"Сейчас общественность разделилась, как я вижу, четко на два поля. Некоторые принимают эту ситуацию и даже впадают в панику, а есть та часть населения, которая считает, что это все надумано, что это все преувеличено. Но мы хотим сказать, что новая коронавирусная инфекция существует. Она есть. Нам нужно научиться с ней жить, вести себя правильно. Нужно соблюдать элементарные правила, которые общеизвестны и везде прописаны. Они просто необходимы", - подытожила Ищенко.