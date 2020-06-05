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2020-06-05T09:56
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Twitter заблокировал ролик команды Трампа о Флойде
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РИА Новости

Twitter заблокировал ролик команды Трампа о Флойде

09:56 05.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Социальная сеть Twitter заблокировала видеоролик предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, посвященный памяти афроамериканца Джорджа Флойда, в связи с тем, что на него была подана жалоба о нарушении авторских прав, сообщает газета Hill.
Видеоролик, который длится почти четыре минуты, сопровождается речью Трампа, с которой он выступил через несколько дней после кончины Флойда. Сначала Трамп говорит о "большой трагедии", затем - о "насилии и анархии" со стороны "радикальных левых группировок" и работе правоохранительных органов. Его слова сопровождают фотографии мирных протестов, а также ролики и снимки с беспорядков, которыми заканчивались демонстрации.
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Как отмечает издание, до того, как сервис заблокировал этот видеоролик, им успел поделиться в своем официальном аккаунте сам президент, его сын Дональд Трамп-младший и около семи тысячи пользователей соцсети. Сейчас это видео воспроизвести невозможно. Как сообщает Twitter, "этот медиафайл заблокирован в связи с жалобой правообладателя".
После блокировки видеоролика команда президента в Twitter обвинила социальную сеть и ее основателя Джека Дорси в цензурировании "жизнеутверждающего и объединяющего послания от президента Трампа" и призвала подписчиков "сделать вирусным" тот же ролик, размещенный на Youtube. Кроме того, как отмечает Hill, представители предвыборной кампании уже обратились в компанию Twitter, чтобы узнать, кто подал жалобу на видео и как именно оно нарушает авторское право.
Логотип социальной сети Twitter
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Политолог: конфликт Трампа с Twitter только набирает оборотыПрезидент США подписал указ, регулирующий соцсети, в компании Twitter высказал недовольство. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik поделился своим взглядом на причины этого конфликта.
Ранее Трамп подписал указ, который призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. Сервис микроблогов Twitter назвал этот указ "реакционным и политически ангажированным". В своем заявлении Twitter ссылается на секцию 230 американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года, которая гарантирует, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.
Причиной появления упомянутого документа стал конфликт Трампа с сетью Twitter. Ранее соцсеть Twitter обозначила одно из сообщений Трампа как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок со ссылкой на статью, где говорится, что президент солгал. Трамп в ответ пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. Соцсети заявляют, что не подавляют чьи-либо точки зрения, хотя удаляют или блокируют контент, противоречащий их правилам.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе в результате задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, одного из них обвинили в убийстве, а остальных в пособничестве.
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Twitter назвал указ Трампа о соцсетях реакционным и политизированным
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДжек ДорсиДональд ТрампСШАTwitterВ мире
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