В Минске согласовывают условия для российских объектов в Белоруссии

"В настоящее время вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на территории Республики Беларусь проходит процедуру внутригосударственного согласования. Конечное решение будет принято правительством Республики Беларусь", - говорится в письменном ответе Минобороны на запрос РИА Новости.

В ведомстве также уточнили, что по сути принятого решения российская сторона будет проинформирована в рабочем порядке.

В 1995 году Белоруссия и Россия подписали межправительственные соглашения о порядке использования радиоузла "Барановичи" системы предупреждения о ракетном нападении (размещен в Ганцевичах) и о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка (зональный пункт связи ВМФ РФ). Оба соглашения остаются в силе в течение 25 лет и могут продлеваться по письменной договоренности сторон.