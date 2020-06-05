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2020-06-05T13:14
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В Минске согласовывают условия для российских объектов в Белоруссии
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РИА Новости

В Минске согласовывают условия для российских объектов в Белоруссии

09:55 05.06.2020 (обновлено: 13:14 05.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МИНСК, 5 июн - РИА Новости. Вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на территории Белоруссии проходит процедуру внутригосударственного согласования, конечное решение будет принято белорусским правительством, заявили в министерстве обороны республики.
"В настоящее время вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на территории Республики Беларусь проходит процедуру внутригосударственного согласования. Конечное решение будет принято правительством Республики Беларусь", - говорится в письменном ответе Минобороны на запрос РИА Новости.
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В ведомстве также уточнили, что по сути принятого решения российская сторона будет проинформирована в рабочем порядке.
В начале августа 2018 года Минобороны Белоруссии сообщило, что Минск и Москва должны определиться с решением по вопросу продления сроков аренды Россией двух военных объектов на территории республики до 6 июня 2020 года. Как уточнял секретариат Совбеза республики, срок действия соответствующих соглашений заканчивается 7 июня 2021 года. В декабре 2018 года белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что "даже вопрос не ставит" об оплате аренды военных объектов РФ, по его словам, Москва платит за это Минску "ноль рублей и ноль копеек". Позже, в марте 2019 года, он говорил, что Минск не будет и впредь брать деньги за размещение двух военных объектов РФ в Белоруссии, даже несмотря на противоречия с РФ в экономической сфере.
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В 1995 году Белоруссия и Россия подписали межправительственные соглашения о порядке использования радиоузла "Барановичи" системы предупреждения о ракетном нападении (размещен в Ганцевичах) и о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка (зональный пункт связи ВМФ РФ). Оба соглашения остаются в силе в течение 25 лет и могут продлеваться по письменной договоренности сторон.
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РоссияМинистерство обороны БелоруссииБелоруссияБезопасностьВ мире
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